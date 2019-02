Un moteur hybride pour le nouveau Range Rover Sport HST

Article par Michel Deslauriers

Le Range Rover Sport, dont la génération actuelle a été introduite pour le millésime 2014, commence à se faire vieux, mais cela n’empêche pas Land Rover de multiplier ses déclinaisons au fil des ans.

La toute dernière variante ajoutée porte l’écusson HST, et c’est le premier modèle du constructeur à disposer d’un nouveau moteur six cylindres en ligne muni d’un système hybride à 48 volts. D’une cylindrée de 3,0 litres, cette motorisation est gavée par un compresseur volumétrique électrique et assistée par un petit moteur électrique lors des décollages. La portion hybride s’occupe également de gérer le système d’arrêt et de redémarrage automatique lorsque le véhicule s’immobilise.

Land Rover avance une puissance de 400 chevaux métriques et un couple de 406 livres-pied.

Le Range Rover Sport HST dispose d’une présentation unique à la gamme, avec des garnitures en fibre de carbone sur le capot, la grille de calandre, les bouches d’aération latérales et le hayon. Deux types de jantes en alliage et cinq teintes de carrosserie sont également disponibles. Dans l’habitacle, on propose des sièges avant bicolores à 16 réglages électriques ainsi que du suède sur le volant et le pommeau du levier de vitesses.

La date de mise en vente et le prix du Range Rover Sport HST au Canada n’ont pas encore été annoncés.

Land Rover Discovery SVX et Range Rover SV Coupé : changement de plans

Le constructeur anglais a présenté le Land Rover Discovery SVX au Salon de Los Angeles en 2017, une version encore plus habile en conduite hors route du VUS intermédiaire, munie d’un V8 suralimenté de 518 chevaux. La division Special Vehicle Operations de Land Rover avait également annoncé l’élaboration des déclinaisons SVX (hors route plus poussé), SVA (luxe rehaussé) et SVR (hautes performances). Toutefois, selon un article publié sur le site britannique Autocar, le Discovery SVX ne sera finalement pas commercialisé.

Le même sort semble avoir été réservé au Range Rover SV Coupé, une version deux portes du VUS Range Rover, ayant fait ses débuts au Salon de l’auto de Genève en 2018. Dans un article publié sur le site Car and Driver, on avance que Land Rover a confirmé avoir mis un terme au projet, même si des clients avaient déjà commandé l’un des 999 exemplaires prévus d’être construits.