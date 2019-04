Un nouveau concept électrique voit le jour chez Volkswagen

Article par Guillaume Rivard

Le concept Volkswagen ID. ROOMZZ, qu’on nous avait annoncé il y a deux semaines avec quelques croquis, a été présenté officiellement hier au Salon de l’auto de Shanghai 2019. Il présage un futur VUS électrique de grand format que le constructeur allemand entend commercialiser en Chine dès 2021, puis peu de temps après dans d’autres marchés dont l’Amérique du Nord.

Mesurant cinq mètres de long, l’ID. ROOMZZ est le plus grand véhicule de la famille ID. Son design reprend essentiellement les mêmes thèmes que les cinq concepts précédents et s’apparente de très près à l’ID. CROZZ, un VUS plus compact. Encore une fois, la plateforme électrique modulable MEB de Volkswagen est employée.

Avec sa batterie de 82 kWh, le Volkswagen ID. ROOMZZ offre une autonomie de 450 kilomètres selon le protocole d’essai mondial WLTP. sur notre continent, ce chiffre risquerait d’être abaissé à 400 kilomètres environ). Il peut se recharger à 80% de sa capacité en une trentaine de minutes via une borne de recharge rapide utilisant du courant de 150 kW.

Pour ce qui est de la puissance, deux moteurs électriques peuvent entraîner les essieux avant et arrière en même temps, créant ainsi une version électrique du rouage intégral 4MOTION de Volkswagen. Ils génèrent ensemble 302 chevaux et permettent d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 180 km/h.

Un autre point important à mentionner concernant la conduite : des systèmes IQ.DRIVE permettent au véhicule de fonctionner de manière autonome sans intervention active du conducteur en mode ID. Pilote, ce qui correspond à une autonomie de niveau 4. Les occupants ont accès à des informations par le biais de zones éclairées interactives.

Au-delà de ses portières dont l’ouverture est tout à fait unique, le Volkswagen ID. ROOMZZ mise sur l’espace et la flexibilité. Diverses configurations de sièges sont possibles pour tenir compte des préférences des passagers et du mode de conduite en fonction.

Par exemple, en mode entièrement automatique, les sièges peuvent tous pivoter de 25 degrés vers l’intérieur afin de créer une ambiance plus propice à la communication. En mode ID. Pilote Relaxation, on peut également les incliner à notre guise. Et petit détail intéressant : les sièges sont garnis d’un matériau renouvelable, appelé AppleSkin, fait à 50% de résidus de pommes!