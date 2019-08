Un nouveau gin fabriqué en Montérégie

La Distillerie 3 Lacs à Salaberry-de-Valleyfield a mis en vente son premier produit. Un gin qui se distingue par l’utilisation du tournesol et du citron frais et biologique.

«Le tournesol biologique provient de la Ferme Longpré située à Les Cèdres, indique Dominic Proulx, le maître-distillateur. On utilise aussi le tourteau de tournesol; c’est ce qui reste après l’extraction de l’huile. Avant, la Ferme le jetait. On fait donc de l’économie circulaire.»

Le citron provient, quant à lui, des États-Unis. Ce qui permet au gin d’aller dans une autre direction que les saveurs boréales.

«Nos ingrédients nous permettent d’avoir un gin frais avec une belle rondeur», indique-t-il.

La baie de genévrier, la coriandre et le poivre sont quelques-unes des saveurs qui se mélangent au produit en vente présentement au 597, rue Andrew. Cette première production se décline en environ 1 700 bouteilles de 750 ml. Celle-ci contient les inscriptions «Botanique et audacieuse» ainsi qu’«Expérience aromatique».

D’ici la mi-août, le gin de la distillerie fondée par Nicolas Bériault, Mathieu Caron et Dominic Proulx devrait se retrouver sur les tablettes des Société des alcools du Québec de la région.

«Les restaurants du coin nous ont aussi approchés, indique M. Proulx. On constate que les gens de Valleyfield consomment localement et sont fiers de nous. On aime beaucoup la vibe.»

Deux ou trois festivals de spiritueux sont aussi à l’agenda du trio cet été pour faire découvrir leur produit.

Plusieurs possibilités

Un mixologue développe en ce moment un cocktail signature à partir du gin 3 Lacs. Cependant, le produit se dégusterait de plusieurs façons. «Personnellement, je l’aime bien en bloody ceasar, confirme Dominic Proulx. Mais il y a toutes sortes de possibilité, que ce soit sur glace, avec du tonic ou du soda. Tu peux t’amuser longtemps. »

La micro-distillerie de Valleyfield se concentre sur son gin. Cependant, d’autres produits, comme des liqueurs, pourraient s’ajouter au catalogue. Des gins spéciaux, en vente uniquement sur place, sont aussi dans les plans.