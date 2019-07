Un nouveau moteur turbo pour le Cadillac XT5 2020

Article par Germain Goyer

Cadillac vient tout juste de présenter son nouveau XT5, dont le design a été rafraichi pour l’année-modèle 2020.

En plus d’offrir de série les jantes de 18 pouces Cadillac affirme avoir raffiné l’habitacle. Des jantes de 20 pouces sont livrées avec la version Sport. Cette dernière est aussi dotée d’un système AWD à double embrayage.

Sur le plan esthétique, le XT5 2020 reprend bon nombre d’éléments stylistiques que l’on retrouve sur les XT4 et XT6.

Moteur turbo

Le principal changement se situe sous le capot. En effet, Cadillac y logera désormais un bloc turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L sur les versions Luxury et Premium Luxury. Celui génère une puissance de 237 chevaux et un couple de 258 livres-pied.

Le V6 atmosphérique de 3,6 L qui était, jusqu’à 2019, le seul moteur disponible pour ce modèle, sera optionnel pour la version Premium Luxury et offert de série pour la version Sport. Cette dernière est une nouvelle déclinaison pour 2020. La puissance et le couple de cette motorisation s’élèvent respectivement 310 chevaux et 271 livres-pied.

Que vous optiez pour l’un ou l’autre de ces deux moteurs, vous aurez droit à la boîte automatique à neuf rapport.

Cadillac n’a pas précisé l’incidence sur le prix de cette nouvelle stratégie. Or, il est à noter l’importance de ce modèle pour la marque puisqu’il s’agit de son véhicule le plus populaire à l’échelle planétaire.

Le Cadillac XT5 2020 devrait arriver chez les concessionnaires de Québec au courant de l’automne.