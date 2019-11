Un nouveau projet résidentiel pour les 50 ans et plus à Saint-Constant

La première pelletée de terre d’un nouveau projet résidentiel locatif pour les 50 ans et plus sur la montée Saint-Régis à Saint-Constant a lancé le début des travaux, le mercredi 6 novembre.

Évalué à plus de 15 M$, Le Johannesbourg comprendra deux immeubles totalisant 77 unités, en plus d’un troisième qui réunira les deux bâtiments principaux afin d’intégrer des espaces communs pour les locataires. Le Groupe Allancia et le Fonds immobilier de solidarité FTQ sont derrière la réalisation de ce projet.

Les 33 premières unités seront disponibles à compter de juillet 2020, tandis que la seconde phase sera complétée un an plus tard. Il en coûtera 1200$ par mois pour louer une unité. Ce montant inclut le prix du loyer, l’électricité, l’eau chaude, le chauffage, la climatisation, le téléphone, l’internet, la câblodistribution de base, en plus d’une case de stationnement intérieur.

«Le Johannesbourg, dont le nom a été choisi en mémoire à ma sœur Johanne Grenon, s’adresse avant tout à une communauté de 50 ans et plus qui désire maintenir une vie active sans se soucier des tracas qu’engendrent l’entretien d’une propriété. La réponse des citoyens de Saint-Constant pour ce type de projet est très positive, notre expérience nous l’a bien démontré», a indiqué Sylvain Grenon, président, Immobilier ElDorado, promoteur du projet et investisseur.

«Le projet est stratégiquement situé dans un secteur en plein développement sur le plan des infrastructures municipales. En 2020, nous procéderons à l’urbanisation de la montée Saint-Régis afin de favoriser le transport actif. Nous ajouterons une piste cyclable, des trottoirs et une voie de refuge», a ajouté le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.