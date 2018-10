Un nouveau site Internet pour la Ville de La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de La Prairie

La Ville de La Prairie a procédé à la refonte complète de son site Internet. Pensée et conçue spécialement pour les citoyens, la nouvelle plateforme leur permettra de trouver rapidement les informations souhaitées grâce à un puissant moteur de recherche, à une navigation intuitive et à un contenu optimisé.

«Je suis très fier de cette refonte qui s’imposait. La communication avec nos citoyens a toujours été au cœur de nos préoccupations. Ce nouveau site Internet permettra aux Laprairiens de trouver en un seul clic une multitude de renseignements sur les services, les activités et les installations, tout autant que sur la culture et la réglementation», a déclaré le maire Donat Serres.

En plus de s’adapter aux différentes tailles d’écran (mobile, tablette, portable, téléviseur, etc.), le nouveau site Internet propose une connectivité en temps réel aux réseaux sociaux le rendant encore plus interactif.

De nouvelles fonctionnalités innovantes ont également été intégrées afin de simplifier et d’améliorer l’expérience utilisateur.

Enfin, la facture visuelle a été modernisée et épurée pour témoigner du dynamisme de la Ville et de ses citoyens.

(Source : Ville de La Prairie)