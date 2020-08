Un nouveau titre de transport sans contact sera disponible dès le 1er septembre sur l’ensemble des lignes d’Exo, du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la Société de transport de Montréal (STM) et de la Société de transport de Laval (STL). Ce titre numérique sera disponible pour achat sur téléphone intelligent, exclusivement par le biais des applications mobiles Chrono et Transit.

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie de la COVID-19, ce projet exploratoire, prévu jusqu’à la fin de l’année 2020, offrira une solution supplémentaire qui permettra un accès simple, rapide et sécuritaire à des titres unitaires numériques.

Au coût de 3,50$, le Titre bus – sans contact permettra de se déplacer et de correspondre sur l’ensemble des lignes d’autobus de la région métropolitaine pendant 120 minutes. Il sera également possible d’acheter plusieurs titres et de les activer de façon simultanée sur un seul téléphone afin de se déplacer en famille. Vendu jusqu’au 18 décembre, le titre sera valide jusqu’au 31 janvier 2021.

«Depuis la reprise progressive des activités dans la région métropolitaine, l’augmentation la plus significative de la demande et de l’achalandage est observée sur les réseaux d’autobus, explique le directeur général de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) Benoît Gendron. Alors que les habitudes de déplacement demeurent bouleversées, cette initiative s’ajoute aux mesures sanitaires mises en place par les sociétés de transport de la région pour permettre plus de flexibilité aux usagers ainsi qu’une validation sans contact. Ce projet permettra également d’avancer dans le développement d’une centrale de mobilité à guichet unique pour l’usager.»

Utilisation du Titre bus – sans contact en 6 étapes

Acheter un titre à l’aide de l’application Chrono ou Transit, en cliquant sur l’icône Titre de transport ou Billetterie. Se connecter à son compte ou en créer un. Utiliser une carte de crédit afin de procéder à l’achat de façon sécuritaire. Utiliser le titre en l’activant, ou bien l’utiliser plus tard en accédant à son portefeuille de titre. Si activé, le titre valide s’affichera à l’écran et permettra d’être contrôlé visuellement en mentionnant le titre au chauffeur et en montrant le titre activé sur l’écran du téléphone. Une fois sa période de validité terminée, le titre disparaitra, mais il sera possible d’en conserver la trace dans l’historique d’utilisation.

(Source: ARTM)