Un nouveau trajet d’autobus Est-Ouest mènera au REM

Un nouveau trajet parcourant la route 132 et le boul. Taschereau jusqu’au Réseau express métropolitain (REM) à Brossard est le fait saillant du scénario de refonte du réseau d’autobus présenté lors d’une consultation virtuelle, le 4 novembre, devant 14 participants.

La ligne R1 Est-Ouest imaginée par exo partira du Smartcentre (Walmart) à Saint-Constant, transigera par le stationnement Georges-Gagné à Delson et le terminus Montcalm à Candiac, puis empruntera le boul. Taschereau pour se rendre au stationnement incitatif à La Prairie. Sa destination est la station Panama du REM à Brossard, au terminus du même nom.

Au terme d’une quarantaine de minutes de discussions en groupes fermés, la plupart des participants ont salué l’implantation de cette ligne, ont fait savoir les employés d’exo ayant géré les conversations. Une utilisatrice du transport en commun a d’ailleurs demandé si une mise en service de cette ligne plus tôt est envisageable.

«Nous préférons attendre de nous arrimer au REM dont les stations sur la Rive-Sud seront fonctionnelles à la fin de l’année 2021», a précisé Marc-Olivier Thibault, conseiller au développement des réseaux d’exo.

Autres questions

À une personne qui remettait en doute la durée d’un trajet reliant Candiac au centre-ville de Montréal, qu’elle pense plus long qu’en ce moment, M. Thibault a indiqué que 20 minutes seront nécessaires pour se rendre jusqu’à la station du REM à Brossard, puis qu’il faudra calculer 15 autres minutes pour voyager vers la gare Centrale à Montréal.

«Ça ne devrait pas être plus long de s’y rendre, puisque le temps de parcours entre le départ et l’arrivée ne devrait pas fluctuer, ce qui est le cas présentement en raison du trafic, notamment. Le trajet sera plus régulier», a répondu le représentant d’exo

Les autres points soulevés par les participants touchaient essentiellement les horaires hors pointe, soit en milieu de journée et la fin de semaine. Les fréquences, qui varient de 40 à 80 minutes durant ces périodes, n’ont pas plu à tous. M. Thibault a fait savoir qu’il s’agit d’un temps approximatif, puisque les horaires n’ont pas encore été réalisés. Exo travaillera sur cet aspect au cours de l’année prochaine.

Pour sa part, un usager a déploré que Saint-Constant et Sainte-Catherine n’aient chacune qu’une seule ligne d’autobus, hormis la R1, pour se rendre au REM, alors que Candiac et La Prairie en comptent plusieurs. Le commentaire «a été pris en compte», a fait savoir exo.

Finalement, plusieurs participants disent avoir peur de perdre du temps aux stations du REM, étant donné la forte affluence prévue.

Les cartes des trajets proposés dans les secteurs Roussillon et Le Richelain sont disponibles sur le site Web du <@Rb>Reflet<@$p>.

D’autres éléments de la refonte

-Meilleure couverture vers le CLSC Kateri pour que plus d’usagers puissent s’y rendre;

-Plus de trajets vers le Quartier Dix30 et le Mail Champlain à Brossard;

-Des taxibus disponibles pour se rendre dans les parcs industriels de Delson, Candiac et La Prairie et ajouts de départs de celui dans le parc industriel de Sainte-Catherine;

-Nouvelle ligne d’autobus de la Ville de Saint-Philippe à la gare de train Candiac.

Trajets

Pour voir les trajets à La Prairie: https://consultations.exo.quebec/15806/widgets/62037/documents/41681/download

Pour voir les trajets à Candiac et Saint-Philippe: https://consultations.exo.quebec/15806/widgets/62037/documents/41680/download

Pour voir les trajets à Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine: https://consultations.exo.quebec/15806/widgets/62037/documents/41682/download