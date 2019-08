Un nouveau V8 remplacerait le 5,0 L du F-150

Article par Germain Goyer

Pour 2021, Ford devrait présenter une nouvelle génération du Ford F-150. Et il semblerait que le V8 de 5,0 L laisse sa place à un autre moteur au sein du catalogue.

Il s’agirait d’un V8 d’une cylindrée légèrement inférieure, soit de 4,8 L.

C’est ce que nous apprend Ford Authority. On ne fait toutefois pas état de l’avenir des autres motorisations. On estime qu’il déploiera une puissance de 420 chevaux et un couple de 420 livres-pied.

Contrairement aux V6 EcoBoost, ce nouveau V8 ne serait pas jumelé à la turbocompression.

Il y a fort à parier que l’actuelle boîte automatique à dix rapports soit liée à ce nouveau bloc.

Ce nouveau moteur aurait dû voir le jour il y a quelques années, mais visiblement, on a dû négocier avec des délais de production notamment à l’usine de Windsor en Ontario.

L’actuel V8 de 5,0 L développe 395 chevaux et 400 livres-pied. Dans sa version à haut rendement, le V6 EcoBoost de 3,5 L ne génère pas moins que 450 chevaux et 510 livres-pied.

Notons que l’actuel Ford F-150 a été introduit en 2015 et qu’il en est à sa treizième génération.