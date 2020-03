Un nouvel onglet sur notre site Web : «Encourageons nos commerçants»

Les lecteurs ont peut-être vu qu’un nouvel onglet a fait son apparition sur notre site Web au cours des derniers jours, appelé «Encourageons nos commerçants».

Cette initiative de Gravité Média et du Reflet – dont la mission est de soutenir l’économie locale – permet de partager les initiatives des restaurateurs et commerçants de la région en ce temps de la COVID-19. On y retrouve des promotions d’entreprises encore actives et qui misent sur de nouvelles initiatives pour maintenir leurs services à la population. On vous invite à la visiter!