Un oiseau rare en Montérégie

France Robillard a eu la chance de capter sur le vif un pélican d’Amérique à Saint-Anicet.

Ce n’est pas la première fois qu’un pélican est aperçu en Montérégie. C’était le cas à Sainte-Catherine, l’été dernier. À lire: Des oiseaux rares, dont un pélican, dans la région

« J’étais en train de souper quand il est venu dans la baie, explique celle qui affectionne la photographie. C’est un oiseau rare au Québec qui nous a rendu visite chez moi. Probablement du a la vague de chaleur que nous avons eue. »

Le pélican d’Amérique – Pelecanus erythrorhynchos – est un oiseau aquatique. On en retrouve entre 100 000 et 200 000 au Canada, mais principalement dans les Prairies, la région du Pacifique, au Yukon et en Ontario.