Un organisme reçoit 260 000 $ pour avoir vendu le billet de loterie valant 26 M $

Crédit photo : Le Soleil - Andrew Clark

L’organisme de diffusion culturelle Valspec reçoit un chèque de 266 001$ de Loto-Québec à titre de vendeur du billet de Lotto Max gagnant d’un lot de 26,6 M$.

L’organisme à but non lucratif gère le kiosque de loterie du Centre régional de Châteauguay. Ce dernier reçoit 1 % du lot remporté par l’octogénaire Henri A. Beauchamp et son amie Charlene Williams au tirage du Lotto Max du 1er février.

Ce gain tombe à point pour Valspec. L’organisme vit avec un déficit accumulé de 700 000$, notamment dû à la rénovation de la salle Albert-Dumouchel en 2001 qui fut difficile à financer, a fait savoir Jean-Pierre Leduc, président directeur administratif de l’organisme de Salaberry-de-Valleyfield.

«La série de déficits avec laquelle on vivait inquiétait nos bailleurs de fonds qui se demandaient si nos activités étaient viables. Pour nous ce que ça va faire c’est l’aspirateur. Ça va amortir le déficit accumulé. Ça va nous donner de nouvelles marges de manœuvre, déjà qu’on était du genre à prendre des risques dans nos animations culturelles, même dans une période où on était insécure financièrement», a-t-il témoigné.

M. Leduc a précisé que le Valspec a un fonds de roulement provenant de la vente de billets pour des spectacles vendus un an d’avance, ce qui lui assurait une continuité dans ses activités. Avec le gain, l’organisme a l’intention de le placer dans un fonds spécial pour le faire fructifier.

Valspec gère des kiosques de loterie depuis 1992. Aujourd’hui l’organisme en a quatre: deux à Valleyfield, un à Châteauguay ainsi qu’un à Pincourt.

«On avait un administrateur, maintenant décédé, qui voyait dans quelles conditions on menait ça pour quelque 3 000$ ou 4 000 $ par année et nous disait de lâcher ça, alors qu’on générait des ventes de 500 000$ ou 600 000$. Je lui disais non, un jour quelqu’un va gagner le gros lot et ça va nous donner du fric. C’est peut-être lui qui nous envoie un message de l’au-delà», mentionne en riant M. Leduc.

Plusieurs gros lots remportés dans la région

Ce gros lot de plus de 20 millions de dollars est le troisième à avoir été remporté dans la région depuis 20 ans selon une recension rapide du Journal Le Soleil de Châteauguay.

Feue Gisèle Faubert de Mercier avait remporté 20 M$ en 1999 au Super 7. En janvier 2017, Gilles Leprohon de Mercier faisait partie du groupe de 28 personnes qui se sont partagé un lot de 60 M$ remporté au Lotto Max. M. Beauchamp, de Châteauguay, et son amie Charlene Williams sont les derniers en lice avec leur lot de 26 M$ au Lotto Max.

Appelé à commenter à savoir si c’était un phénomène de voir autant de gagnants dans une seule région, un porte-parole de Loto-Québec s’en est tenu au fruit du hasard tout en disant que ce serait une immense tâche de sortir une liste de gagnants des 20 dernières années.

«C’est simplement le hasard. Il y a quelques années on entendait que c’est toujours en Ontario que ça se gagne. Mais depuis quelque temps, il y a plus de billets gagnants que de part de marché au Québec», mentionne Renaud Dugas.

De février 2018 à janvier 2019, 51 lots de plus d’un million de dollars ont été remportés en Montérégie, dont un remporté à Châteauguay en novembre.

Ce qu’est Valspec

Organisme de diffusion culturelle depuis 1976, Valspec présente annuellement près de 150 spectacles dans une variété de disciplines artistiques, que ce soit en chanson, musique, danse, humour, théâtre ou cinéma. Les spectacles sont présentés à la Salle Albert-Dumouchel, dans le contexte plus intimiste du cabaret d’Albert ou au Café Chez Rose à Salaberry-de-Valleyfield. Marie-Mai, Christophe Maé, Lise Dion, Katherine Levac et l’artiste émergent Raphaël Denommé seront entre autres des artistes qui se produiront à Valleyfield en 2019. Valspec a ses bureaux au Cégep de Valleyfield.