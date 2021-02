Un « petit déconfinement », a annoncé Legault

Le gouvernement Legault a annoncé un déconfinement à géométrie variable dès le 8 février. Dans 11 zones rouges dont celle de la région de Montréal, les mesures plus restrictives demeurent, alors que 6 zones orange bénéficieront d’un relâchement. Quant aux commerces non essentiels, salons de coiffures et musées, ils rouvriront leurs portes à la grandeur de la province à compter de lundi.

À la lumière de la situation qui s’améliore, «on peut faire un petit déconfinement, mais il faut y aller de façon très graduelle pour donner une chance dans les hôpitaux», a annoncé François Legault, en conférence de presse en fin de journée le 2 février.

Ainsi, dès le 8 février, et ce, dans toute la province, les magasins, les salons de coiffure et les musées pourront de nouveau accueillir les clients.

«On voulait donner un peu d’oxygène à nos commerçants», a signifié M. Legault.

Il a indiqué que de la surveillance plus serrée devra être assurée dans les centres commerciaux afin d’éviter les regroupements.

Le gouvernement a aussi annoncé un assouplissement des règles concernant les activités extérieures.

De plus, les étudiants des cégeps et universités pourront progressivement retourner dans leurs classes et amphithéâtres. Cela dépendra de la situation et des installations dans chaque université et cégep. L’objectif est que les étudiants puissent y aller une fois par semaine.

«Il est temps que les jeunes puissent voir leurs amis et leurs profs», a soutenu le premier ministre.

Zones rouges

Des mesures s’appliquent spécifiquement à 11 régions en zones rouges, comme Montréal et la Montérégie.

Pour ces zones, le couvre-feu se prolongera et demeurera fixé à 20h. Le gouvernement réévaluera le 22 février si le couvre-feu doit se poursuivre. Le télétravail reste obligatoire, et les restaurants et théâtres demeurent fermés.

Nouveauté toutefois, les activités extérieures pourront se dérouler entre un maximum de quatre personnes de maisons différentes. La consigne du deux mètres doit toujours être respectée.

Six zones orange

Six régions ont été identifiées comme des zones orange, car la situation y va mieux, incluant dans les hôpitaux. Ce sont la Gaspésie Ile-de-la-Madeleine, le Bas Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

Dès le 8 février, les restaurants, les gyms et activités sportives pourront recommencer.

Le couvre-feu sera plutôt imposé à 21h30, plutôt qu’à 20h.

Les théâtre et cinémas ouvriront à partir du 26 février, date jusqu’à laquelle ils peuvent encore bénéficier de l’aide gouvernementale.

En zone orange, il sera possible de se regrouper jusqu’à 8 personnes pour pratiquer des activités extérieures, tout en respectant le deux mètres.

Relâche

D’ici la semaine de relâche, qui n’a pas été annulée, la «situation va rester fragile», a prévenu M. Legault. Il a lancé un message aux parents, les invitant à ne pas «réserver des chalets avec plusieurs familles».

Les déplacements entre les régions demeurent non recommandés.

«La bataille n’est pas finie»

Le gouvernement explique ce déconfinement progressif à la lumière, d’une part, du nombre de cas et d’hospitalisations qui diminue, et d’une autre, des inquiétudes et préoccupations entourant les hôpitaux.

Actuellement, le délestage se chiffre à 34%, ce qui signifie que 34% des chirurgies et traitements sont reportés.

«Ça fait 11 mois que le personnel soignant est au front, donc ce n’est pas facile de dire qu’il faut faire du rattrapage», a mentionné M. Legault.

C’est d’ailleurs la situation dans les hôpitaux qui déterminera si une région peut passer de la zone rouge à la zone orange.

«Je comprends que les Québécois sont tannés et ont hâte de revenir à une vie un peu plus normale, mais malheureusement, la bataille n’est pas finie», a-t-il conclu.