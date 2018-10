Un porte-clés pour favoriser la mammographie

Crédit photo : Gracieuseté SCC

La Société canadienne du cancer fait la promotion de la mammographie à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer du sein qu’est octobre. Elle mise entre autres sur un porte-clés pour toucher les femmes de 50 à 69 ans visées par le Programme de dépistage du cancer du sein.

À travers le Québec, une quinzaine d’ambassadrices, dont Suzie Lamoureux, de Châteauguay, ont été recrutées pour rappeler «l’importance de passer une mammographie tous les deux ans pour détecter tôt le cancer du sein», indique la SCC dans un communiqué.

Survivante du cancer du sein, Mme Lamoureux présentera et distribuera, avec un groupe de «marraines» un porte-clés baptisé Mémo-mamo. Vendu 5 $, celui-ci se veut un outil d’information et une source de financement pour la SCC. «La caractéristique unique du Mémo-mamo est ses deux perles de tailles différentes. La plus grosse perle rose pâle, de la taille d’une pièce de 25 cents, représente la bosse généralement détectée par une femme elle-même. La petite perle fuchsia représente le type de lésion pouvant être décelée à l’aide de la mammographie, laquelle peut être aussi petite qu’une tête d’épingle», explique l’organisme dans un communiqué.

«Lorsque le cancer du sein est diagnostiqué et traité dès le début, le choix des traitements est plus grand, ces derniers sont moins agressifs et les chances de réussite du traitement sont meilleures», fait valoir Karine Desgroseilliers, agente des services à la communauté de la SCC.

Le Mémo-mamo sera disponible au local régional de la SCC, au 161B, rue Principale à Châteauguay et dans les pharmacies Jean-Coutu à compter du 24 novembre.

«Tout l’argent recueilli sera remis à la SCC et réinvesti au Québec», précise l’organisme.

Quelques données

Huit cancers du sein sur dix touchent des femmes de 50 ans et plus

Une femme sur huit risque d’être touchée par le cancer du sein

Le taux de mortalité du cancer du sein a diminué de 44 % depuis 1986 grâce au diagnostic plus précoce

La survie relative à cinq ans au cancer du sein se situe à 88 %. Ce taux grimpe à presque 100 % lorsque la tumeur est détectée au début de la maladie.

(Source : Société canadienne du cancer)