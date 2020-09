Un PoutineFest derrière le volant aux Promenades St-Bruno

Le Grand PoutineFest débarquera pour la toute première fois aux Promenades St-Bruno, du 3 au 6 septembre, dans une version service au volant.

Dans le stationnement des Promenades St-Bruno, près du magasin La Baie d’Hudson, Ainsi, cinq foodtrucks offriront treize combinaisons différentes de frites, sauce et fromage squick-squick, dans le stationnement du centre commercial, près du magasin La Baie. Au menu, poutine végétarienne ou poutine agrémentée de côtes levées, de porc effiloché, de bacon, de saucisse, de poulet général Tao, de falafels, de crevettes popcorn et plus encore. Pour les becs sucrés, la Cabane à chichi offrira également ses fameux churros.

Les employés du PoutineFest iront récupérer la commande des clients aux différents camions et la remettront à leur fenêtre. Tous les employés porteront le masque et la visière et des stations de savon désinfectant sans eau seront à leur disposition. Les paiements seront faits exclusivement par carte de débit et de crédit, et le terminal de paiement électronique sera fixé à un bâton pour respecter une distance entre le client et les employés. Le menu sera disponible par code QR à photographier avec un téléphone intelligent, en plus d’être affiché dans la section de la prise des commandes.

En aucun cas les clients ne pourront quitter leur voiture. Aucune toilette ne sera à la disposition des clients et il sera interdit de se stationner sur place pour manger.

Visitez la page Facebook du Grand PoutineFest pour plus de détails.

(Source: Zone Franche)