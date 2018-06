Un prince fait ajouter 300 000 diamants à sa Mercedes-Benz SL600

Article par Olivier Beaulieu

Alors que certains peinent à payer leur loyer, d’autres se paient des luxes pratiquement irréels. En Arabie Saoudite, le prince al-Waleed bin Talal bin Abdul-Aziz n’en avait visiblement pas assez de sa collection de 50 voitures. Il a donc ajouté une pièce unique, une Mercedes-Benz SL600, sur laquelle ont été ajoutés 300 000 diamants Swarovski.

L’histoire entourant cette voiture est pour le moins obscure. Certains médias rapportent que la voiture est couverte d’un substitut de diamant et qu’elle ne vaudrait qu’un million de dollars alors que d’autres rapportent qu’elle en vaut au contraire tout près de 5 millions $ US. Mais entre vous et moi, elle vaut tout de même plus d’un million de dollars!

Le travail a été effectué par la compagnie d’accessoires luxueux nommée Garson. Cette voiture avait fait fureur il y a une dizaine d’années alors qu’elle avait été exposée dans un Salon automobile de l’Europe. Récemment, elle a refait surface sur le web en raison de son caractère extravagant.

Et vous, si vous aviez 300 000 diamants entre les mains, que feriez-vous avec?