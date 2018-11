Un prix d’excellence pour le Comité des usagers Jardins-Roussillon

Crédit photo : Gracieuseté

Le travail effectué par le Comité des usagers Jardins-Roussillon pour faire connaître ses services auprès des résidents du territoire a été récompensé par un prix d’excellence du Regroupement des comités des usagers, le 18 octobre.

L’organisation a reçu la mention dans la catégorie Information pour l’utilisation d’une variété de médias pour joindre les usagers, tels que les journaux, la radio, de l’affichage dans le transport en commun et lors de rencontres. Le comité dispose d’un budget de 25 000$ pour placer de la publicité.

«Nous ne sommes pas très connus et nous travaillons fort pour l’être, affirme Micheline Tellier, présidente du comité. Avec tous les changements qui ont eu lieu dans le réseau de la santé, beaucoup de gens pensent que nous avons disparu, mais ce n’est pas le cas. Nous essayons de pallier ce manque d’information.»

Une ligne téléphonique est mise à la disposition des usagers qui voudraient être informés de leurs droits.

Mandat du Comité des usagers

Le comité informe les usagers sur leurs droits et responsabilités dans le milieu de la santé, les assiste et accompagne dans le cas du dépôt d’une plainte et les dirige vers les bonnes ressources pour régler leur situation. Il couvre le territoire de la MRC de Roussillon, ainsi que de Saint-Rémi.