Un prix est décerné à la bibliothèque de Sainte-Catherine

La bibliothèque de Sainte-Catherine a remporté le 2e prix des bibliothèques du Club de lecture TD 2019.

L’honneur est assorti d’un montant de 4 000$. Celui-ci servira à bonifier les programmes et services offerts aux jeunes usagers de la bibliothèque, laisse savoir la Ville.

«Des records de participation ont été battus en 2019 et on a de quoi en être fiers! Toutefois, ce qui importe le plus est d’avoir contribué à susciter l’intérêt pour la lecture auprès de nos jeunes», souligne la mairesse Jocelyne Bates.

En 2019, près de 400 citoyens de 0 à 17 ans ont participé au Club de lecture d’été TD, incluant 25 bébés et plusieurs services de garde. Au total, ils ont emprunté 8188 documents entre le 21 juin et le 10 août 2019.