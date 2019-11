Un programme éducatif pour les parents et leurs enfants de moins de 6 ans

Le programme Biblio-Jeux, en place depuis plus d’un an à Sainte-Catherine, s’étend aux villes de Candiac et de La Prairie. Celui-ci permet aux parents d’accompagner leurs enfants de moins de 6 ans dans l’univers du langage de l’éveil à l’écrit. Il est offert gratuitement.

Par une sélection de jeux et de livres, l’utilisation de fiches d’activités ainsi que des directives du personnel qualifié en bibliothèque, le programme offre aux familles de l’information sur l’acquisition du langage et de la littératie, ainsi que des suggestions de stratégies pour les périodes de jeux en bibliothèque et le retour à la maison.

Le vise à outiller les parents, à préparer les enfants pour leur entrée à la maternelle et à offrir un cadre d’expertise et des solutions concrètes aux familles. Il développe également l’habitude de fréquenter sa bibliothèque publique dès le plus jeune âge.

«En plus de prévenir les vulnérabilités quant au développement du langage chez les tout-petits, Biblio-Jeux positionne le parent comme le premier – et meilleur – éducateur de son enfant», explique la directrice du programme de maîtrise en orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Jessica Lesage.

«L’objectif de Biblio-Jeux est de favoriser l’interaction parent-enfant et de développer chez les tout-petits le plaisir de la communication et l’intérêt envers l’écrit, préalables essentiels aux apprentissages scolaires, poursuit-elle. Les fiches d’activités suggèrent aussi des stratégies plus spécifiques pour les enfants qui présentent des difficultés dans cette sphère de leur développement.»

Où, quand, comment ?

Dès janvier, des séances de jeux pendant lesquelles les familles recevront des conseils de prévention et d’encadrement du développement du langage par une orthophoniste qualifiée seront offertes à la bibliothèque de Candiac tous les deuxièmes samedis du mois.

À La Prairie, la bibliothèque Léo-Lecavalier a acheté près de 100 nouveaux jeux qui pourront être utilisés sur place ou à la maison. La visite d’une orthophoniste est également prévue le 3 mars et le 25 avril.

À Sainte-Catherine, le programme est en place depuis janvier 2018. Plus de 1 200 emprunts de jeux ont été effectués.