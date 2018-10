Un programme pour aider les jeunes à gérer leurs finances personnelles

Crédit photo : Le Soleil - Marie-Josée Bétournay

Les caisses Desjardins de la grande région ont lancé le programme Mes Finances, mes choixMC, le 2 octobre, au Pavillon de l’île à Châteauguay.

Le programme vise «à améliorer les compétences des jeunes en termes de gestion de finances personnelles, de sorte qu’ils soient en mesure de faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs de valeurs pour eux-mêmes, en tenant compte de différentes options», font part dans un communiqué de presse les caisses participantes.

Gino Napoleoni, directeur général de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, définit le programme comme étant «éducatif et participatif». Il est constitué de près de 20 modules de deux heures chacun traitant d’autant de sujets. Il a été pensé pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans principalement. Le regroupement des caisses Desjardins de la région se tourne vers les Carrefours jeunesse emploi pour former la clientèle.

À Châteauguay, Meggie Tétreault a commencé la formation auprès des jeunes. L’agente de développement et de promotion au Carrefour jeunesse emploi Châteauguay aborde avec eux l’alimentation, le budget, le crédit et le départ en appartement, entre autres.

«On donne la matière, mais ce que l’on veut c’est amener les jeunes à participer en ateliers. Les jeunes sont en participation 70 % du temps. On part une activité, on répond à un quizz, on fait des études de cas», mentionne-t-elle.

Pour le moment, la formation est dispensée auprès de la clientèle du carrefour jeunesse emploi. Mme Tétreault compte solliciter les écoles et les organismes de Châteauguay et Kahnawake.

Michèle Lazure, coordonnatrice et conseillère d’orientation au Carrefour jeunesse emploi Châteauguay, a rappelé que l’accès au crédit est facile chez les jeunes. Le programme leur donne des outils pour gérer leur capacité financière.

Endettement des jeunes

Pour Gino Napoleoni, les jeunes s’en tirent bien en matière de consommation.

«Je suis agréablement surpris. Il y a une belle maturité», note-t-il.

Par la formation, M. Napoleoni souhaite éviter le surendettement chez cette clientèle; une situation qui dépend en partie de la famille et les amis, selon lui.

«Le taux d’endettement des ménages, on le voit dans toutes les statistiques, est élevé. Que retiendra un enfant d’une famille au niveau d’endettement élevé? Que l’on peut vivre ainsi?», se questionne le directeur général.

À la fin de leur formation, les jeunes seront «capables de négocier, de se forger une opinion, d’aller chercher ce qu’il y a de mieux pour eux», indique le directeur général.