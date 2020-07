Un rallye dans six villes du territoire

Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Philippe et Sainte-Catherine font partie du Rallye Kateri, une activité permettant de découvrir leurs attraits culturels, sportifs, touristiques et commerciaux à travers six circuits. Ceux-ci peuvent être parcourus à vélo, à pieds et en voiture, notamment.

Dans chaque ville, des stations en appellent à l’observation des participants, qui doivent par exemple compter ou identifier des éléments précis sur des photographies, dans des parcs ou des endroits iconiques.

À Delson par exemple, on demande aux participants devant quelle adresse civique se situe une statue de la vierge Marie, à La Prairie, quel sport ne peut pas être pratiqué au parc Pierre-Raffeix, ou encore à Sainte-Catherine, quel ministère a participé au financement de la bibliothèque.

En plus du questionnaire à remplir dans chaque ville, des mots croisés et des photos mystères font partie du jeu.

Les circuits en boucle variant de 1h30 à 2h45 selon la façon de se déplacer, ainsi que les questionnaires peuvent être téléchargés ou imprimés à partir du site Web rallyekateri.ca.