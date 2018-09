Un rappel pour les Nissan Micra, Frontier, Sentra, Versa Note et NV

Article par Michel Deslauriers

Transports Canada a récemment émis un avis de rappel concernant plusieurs modèles Nissan, concernant un problème du système d’allumage.

En effet, dans les Nissan Micra, Nissan Frontier, Nissan Sentra, Nissan Versa Note et Nissan NV, dotés d’un système d’allumage à clé mécanique – et non un démarrage à bouton-poussoir –, le commutateur d’allumage pourrait s’user et se briser. Advenant ce cas, la clé pourrait passer de la position de mise en marche (ON) à la position accessoires (ACC) pendant que le véhicule est en mouvement. Le moteur couperait soudainement, tout comme l’assistance de la direction et du freinage, et l’activation des coussins gonflables serait également coupée. Évidemment, cela risque de causer un accident et des blessures.

Nissan devra donc remplacer le commutateur d’allumage défectueux. En attendant la réparation, Transports Canada suggère aux propriétaires de retirer tout article lourd de leurs porte-clés, ou de retirer carrément la clé de leur véhicule de leur porte-clés, afin de ne pas faire tourner la clé dans le commutateur pendant que le véhicule est en mouvement.

Les véhicules affectés sont la Micra (2017 et 2018), le Frontier (2017 et 2018), la Sentra (2017), la Versa Note (2017 et 2018) ainsi que tous les modèles NV 2017. Au total, 13 223 unités sont touchés par ce rappel au Canada.

Les propriétaires de ces modèles peuvent accéder à la page de vérification des rappels de Nissan Canada, ou composez le 1-855-835-3854 pour rejoindre Nissan Canada par téléphone.