Un règlement approuvé au Canada contre Ford et sa boîte PowerShift

Article par Guillaume Rivard

La Cour supérieure de justice de l’Ontario vient d’approuver une entente dans un recours collectif contre Ford visant ses boîtes à double embrayage PowerShift.

Les propriétaires de Fiesta 2011 à 2016 et de Focus 2012 à 2016 auront droit à un remboursement en argent variant de 65 $ à 2 932 $ ou encore à un certificat de remise d’une valeur allant de 504 $ à 5 864 $ lors de l’achat d’un véhicule. Selon l’avocat responsable du dossier, Ted Charney, l’indemnisation sera basée sur le nombre de fois où ils ont dû faire reprogrammer ou remplacer leur boîte de vitesses défectueuse.

D’autres indemnités visent à dédommager les membres du recours collectif dont le véhicule est muni d’un embrayage qui est toujours défectueux. Le cas échéant, le coût total d’achat ou de location sera remboursé, en déduisant une somme au titre de l’utilisation du véhicule visé et de sa valeur résiduelle au moment de la présentation de la réclamation.

Quelque 160 000 clients pourraient être touchés à la grandeur du Canada. Fait intéressant, aucun montant maximal n’a été prévu, mais le juge qui a approuvé l’entente dit que Ford pourrait devoir payer 50 M$ en tout, incluant pour des problèmes qui surviendront dans le futur.

Dans le recours collectif, certains ont rapporté des mouvements très saccadés et imprévisibles de leur véhicule en raison du mauvais fonctionnement de la boîte PowerShift. Non seulement cela affecte l’expérience de conduite, mais les risques de collision sont aussi plus grands, tant dans les cours de stationnement que sur la route, en particulier dans la circulation lourde.

À ce jour, Transport Canada a reçu 1 936 plaintes concernant ce problème avec des voitures Ford Fiesta et Focus. Toutefois, aucun accident n’a été signalé, encore moins de blessures.

Le règlement prévoit aussi que Ford installe une nouvelle boîte de vitesses assortie d’une garantie de deux ans dans la voiture des propriétaires qui répondent à certains critères. Il laisse par ailleurs la possibilité à Ford de racheter les véhicules problématiques à sa discrétion.

Un formulaire de réclamation sera disponible d’ici la fin du mois sur le site de RicePoint, où de plus amples informations sont affichées. Le temps de traitement est estimé entre six et 12 mois.