Un REM trop peu accessible aux autobus et automobilistes, s’inquiète la CCIRS

La Chambre de commerce et industrie de la Rive-Sud (CCIRS) ainsi que les élus de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville s’inquiètent de l’accès au Réseau express métropolitain (REM) pour les futurs utilisateurs de la Rive-Sud.

La CCIRS relève que les autobus et les véhicules provenant notamment de l’autoroute 30 Est et circulant vers l’ouest devront passer par le Quartier DIX30 et y faire une boucle avant d’emprunter le boul. de Rome pour accéder à la station du REM à Brossard et à son stationnement incitatif.

«Cette situation est inacceptable, a déploré le président de la CCIRS Richard D’Amour. Comment pouvons-nous penser à optimiser le transport collectif avec le REM, si les automobilistes provenant de l’autoroute 30 ne peuvent pas y avoir accès facilement? La congestion engendrée pourrait très bien décourager les usagers à utiliser le REM et stimuler l’utilisation de l’automobile. C’est contre-productif.»

De plus, la chambre de commerces dit appuyer les demandes visant à faire modifier les plans pour créer un accès direct à la station Rive-Sud du REM pour les autobus provenant des MRC de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry, ainsi que celles des MRC de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu. Elle a fait parvenir une lettre au président du C.A. de la CDPQ Micheal Sabia à cet effet.

Cette démarche fait suite à l’adoption à l’unanimité d’une résolution du conseil d’administration de la CCIRS. La résolution visait à demander à CDPQ Infra de modifier ses plans pour créer un accès direct à la station Rive-Sud pour ces autobus dans le «but d’assurer le succès promis par l’arrivée du REM sur le territoire de la CCIRS».

La MRC de Marguerite-D’Youville avait précédemment fait parvenir une résolution similaire, adoptée de façon unanime par les six maires de la région, à l’intention notamment du premier ministre du Québec François Legault.

(Source : CCIRS)