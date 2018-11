Un résident de Hemmingford intercepté à plus de 140 km/h

Crédit photo : Gracieuseté - Sûreté du Québec

Un résident de Hemmingford a été intercepté par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), le 25 novembre, vers 2 h 45, alors qu’il roulait à plus de 140 km/h.

L’infraction a été commise sur la route 219, dans une zone réglementée à 70 km/h.

L’homme de 33 ans a reçu un constat d’infraction de plus de 1448 $ et 14 points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier.

Lors de l’interception, les policiers ont constaté qu’il était en état d’ébriété. Ils ont donc procédé à son arrestation pour conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool. L’homme a échoué l’alcootest avec un taux avoisinant le double de la limite permise.

Il comparaîtra ultérieurement au palais de justice en lien avec cette intervention policière.

La SQ rappelle que la vitesse excessive et la conduite avec la capacité affaiblie sont parmi les causes les plus fréquentes de collisions mortelles.