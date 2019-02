Un résident de Kahnawake et deux personnes de Beauharnois condamnés pour contrebande de tabac

Crédit photo : Revenu Québec

Deux personnes de Beauharnois et un résident de Kahnawake ont écopé d’amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour contrebande de tabac.

Luc Laflamme et Lynn Hoffman ont été condamnés le 5 décembre à payer au gouvernement du Québec 255 326 $ et 130 663 $ respectivement. Les deux Beauharlinois ont été accusés à la suite d’une opération conjointe de la GRC et de la SQ le 19 août 2014 à Saint-Zotique. Les policiers avaient alors saisi 1,1 tonne de tabac de contrebande, informe Revenu Québec dans un communiqué. M. Laflamme en est à sa troisième condamnation en cinq ans en semblable matière.

Jason Anderson, de Kahnawake, a été condamné à une amende de 172 840 $ à la suite d’une saisie de 290 000 cigarettes dans son véhicule, à Dundee, le 4 novembre 2015. Il doit aussi acquitter son dû d’ici quatre mois.