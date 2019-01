Un résident de Longueuil plaide coupable au viol d’une ado

Crédit photo : Facebook

Un résident de Longueuil a récemment reconnu sa culpabilité dans une affaire de séquestration et d’agression sexuelle sur une adolescente de 14 ans.

Lundi, au palais de justice de Longueuil,Gabriel Giguère a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation, dont ceux d’agression sexuelle, de séquestration, de leurre, de production de pornographie juvénile et de bris de probation.

Le 3 mai 2018, l’individu alors âgé de 24 ans, avait attiré sa jeune victime dans un logement de la rue Dollard, dans l’arr. du Vieux-Longueuil, à l’aide d’une publication Facebook, prétextant qu’il avait besoin d’une gardienne d’enfants. Il utilisait le pseudonyme de Mark Lambert. Il a ensuite agressé sexuellement l’adolescente en la menaçant avec une arme blanche.

Antécédents criminels

Giguère pourrait faire face à une lourde peine d’emprisonnement en raison de la gravité du crime mais aussi en raison de ses antécédents criminels.

L’individu était sous le coup d’une probation pour une affaire de voyeurisme lorsqu’il a commis son méfait.

En avril 2017, Giguère avait été déclaré coupable de possession de matériel voyeuriste dans le but de le distribuer, pour une affaire remontant à 2015. Il avait été condamné à huit mois de prison et à deux ans de probation. Pendant la durée de sa probation, il devait notamment avoir une bonne conduite et ne pas troubler l’ordre public. Il possède également des antécédents d’introduction par effraction.

Giguère devrait être de retour au palais de justice pour recevoir sa sentence.