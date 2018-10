Un résident de Saint-Constant va courir 50 km pour les enfants malades

Crédit photo : Gracieuseté

Alain Roy est un passionné de la course à pied. Le Reflet, dans un article qui lui était consacré en 2015, l’avait baptisé le Forrest Gump du coin en raison des 10 km qu’il courrait quotidiennement. Le résident de Saint-Constant récidive en relevant le défi d’un ultra marathon de 50 km, le 24 novembre, au profit d’Opération enfant soleil.

«J’ai couru des marathons de 42 km, mais un ultra jamais», lance le sportif qui réalisera des boucles de 1 km dans les rues de Saint-Constant pour atteindre son objectif.

«J’invite les gens à courir 1, 2, 5 km ou plus avec moi. Ils peuvent participer à différents moments dans le parcours. La boucle se fera sur la piste cyclable du parc Leblanc où se trouve l’école Jacques-Leber», indique M. Roy.

Le départ aura lieu dès 8h et le coureur souhaite compléter sa distance pour 14h, fin de l’activité.

Le Constantin ne se met pas de pression pour atteindre son objectif.

«Je vais faire au moins un tour avec mes enfants qui sont âgés respectivement de 3 et 6 ans. Je vais alors marcher. Si je dépasse 14h, ce n’est pas dramatique. Je vais travailler fort tout simplement pour finir mon parcours», poursuit Alain Roy.

Advenant la pluie, l’événement est maintenu. L’athlète se donne le droit d’aller chez lui – il habite tout près – pour se changer.

«Je cours pour les enfants malades, mais je ne veux pas l’être avec la pluie», lance-t-il avec humour.

Questionné à savoir pourquoi il soutient Opération enfant soleil, Alain Roy indique qu’étant jeune, il a été hospitalisé à quelques occasions à l’hôpital Sainte-Justine.

«J’ai aussi la chance d’avoir des enfants en santé. Ce n’est pas donné à tous», souligne M. Roy.

Ce dernier souhaite dépasser l’objectif de 500$.

Fracture

Alain Roy a dû ralentir le rythme en alors qu’il courrait ses 10 km depuis cinq ans. Le 29 octobre 2017, alors qu’il attendait pour le départ d’une course au Mont-Saint-Hilaire, il a eu une chute de pression.

«J’ai perdu connaissance et j’ai eu une fracture au niveau du péroné. Mon cœur est sous contrôle. J’ai le OK des médecins pour continuer à courir. La seule chose, c’est de vivre avec la douleur. J’ai une tige de métal fixée à l’os de ma jambe gauche. J’ai dû réapprendre à marcher. La flexibilité de ma cheville n’était plus là», explique celui qui a 45 ans.

Recommençant à courir, le principal intéressé a pu participer au marathon de Montréal à l’automne.

«J’ai couru les 42,2 km non sans peine, mais je l’ai fait», souligne M. Roy.