Un restaurateur fait fi de l’isolement volontaire

De retour du Sud en fin de semaine, un restaurateur du territoire du Reflet s’est rendu à son commerce lundi soir, plutôt que de rester en isolement volontaire à son domicile, tel que le demande le gouvernement du Québec aux voyageurs de retour depuis le 12 mars. Ce sont des clients inquiets qui ont avisé Le Journal de la situation.

[NDLR: Puisque c’est une recommandation du gouvernement et non une exigence de s’isoler au retour d’un voyage à l’étranger, Le Reflet a choisi de taire le nom du restaurateur à qui nous avons parlé. Néanmoins, il nous apparaît d’intérêt public de rapporter cette histoire.]

«Je n’ai pas l’obligation de le faire [être en isolation] et je fais bien attention», a justifié l’homme d’affaires qui dit se laver les mains fréquemment.

Il ajoute cependant qu’il a réduit ses heures de travail, mais qu’il n’a pas le choix de se rendre au boulot pour voir aux affaires courantes de son restaurant. Il précise aussi qu’il limite ses contacts avec la clientèle et le personnel.

Néanmoins, le restaurateur a mangé dans son resto avec deux amis – «qui n’ont pas peur du coronavirus» – à une table, lundi soir.

«Il n’y avait personne près de nous, il n’y avait personne dans le restaurant, s’est-il défendu. De toute façon, il faut garder une certaine distance entre les tables. On suit ça à la lettre», dit-il en référence aux exigences de Québec.

Contrairement à lui, deux employés de retour de voyage ne sont pas au travail, a-t-il expliqué.

Isolement obligatoire

Un isolement obligatoire de 14 jours est imposé seulement aux employés de la fonction publique et au personnel de la santé, de l’éducation et des services de garde, privés et publics, qui reviennent de l’étranger depuis le 12 mars 2020. Ceci donne lieu à des situations particulières. Une lectrice a communiqué avec Le Reflet pour dénoncer le fait qu’un homme de retour de croisière a repris son boulot dans une compagnie de la région, alors que sa conjointe est confinée à la maison parce qu’elle travaille dans la fonction publique. Lui ne serait pas payé s’il reste en quarantaine.

Dans son point de presse quotidien au sujet de la COVID-19, mardi, le premier ministre François Legault a demandé aux Québécois d’être vigilants.

«Si vous revenez de voyage et vous avez des symptômes et que vous transmettez le virus à quelqu’un et que ce quelqu’un-là meurt, vous allez avoir ça sur votre conscience toute votre vie», a-t-il dit.