Un Rolls-Royce Cullinan… limousine!

Article par Germain Goyer

Parce que le Rolls-Royce Cullinan est trop modeste pour une mince partie d’acheteurs, Klassen en a conçu une version limousine.

Considérant que le prix de base du Rolls-Royce Cullinan d’environ 400 000 $ CAN, personne ne sera étonné d’apprendre que cette version allongée soit encore maintes fois plus coûteuse. Dans les faits, son prix dépasse les 2,6 M$ CAN.

Histoire de faciliter l’entrée et la sortie des passagers, les portières arrière sont désormais plus longues que sur le modèle de série. On note aussi que la longueur totale de ce VUS de grand luxe a été étirée de 1 016 millimètres. Ainsi, la version limousine mesure 6 357 mm de long.

Sous le capot avant de ce Cullinan allongé, la motorisation est inchangée. Il s’agit d’un bloc V12 biturbo de 6,75 L qui génère 563 chevaux et un couple de 627 livres-pied.

Dans l’habitacle, une chaîne Bang & Olufsen se charge de jouer vos pièces musicales préférées. Comme si ce n’était pas suffisant, cette limousine peut également se vanter d’être blindée.

Klassen n’en est pas à sa première transformation. En effet, elle a aussi allongé des Mercedes-Maybach Classe S, Range Rover Autobiography, Bentley Bentayga et Mercedes-Benz Classe G.