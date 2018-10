Un Salon de l’emploi à Candiac

Crédit photo : Pixabay

Le Salon de l’emploi Roussillon se tiendra au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac, le 1er novembre, de 12h à 18h30.

Un total de 34 employeurs issus de secteurs variés tels que la construction, la santé, l’éducation, l’alimentation et l’industriel seront présents. Plus de 533 offres d’emploi seront disponibles. L’entrée est gratuite.

Il s’agit de la troisième édition dans la région après celles de Saint-Rémi et de Châteauguay, et de la première sur le territoire du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) La Prairie, un des neuf organismes membres des Partenaires pour l’emploi, qui organise l’événement. Ceux-ci travaillent en collaboration avec Services Québec pour améliorer les conditions de vie des jeunes et des adultes.

«Sachant que les entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés de recrutement de personnel, grâce à un évènement d’envergure tel qu’un Salon de l’emploi, les partenaires tentent de faciliter le jumelage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises», explique Béatrice Ménière, conseillère en emploi au CJE.