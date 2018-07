Un service de valet aérien est dorénavant disponible pour les exotiques

Article par Olivier Beaulieu

Lorsqu’on a les moyens de se payer quelques Ferrari et plusieurs Lamborghini, la vie n’est pas sans problème, bien au contraire. On doit transporter ces voitures jusqu’à notre chalet d’été situé dans le pays voisin de l’endroit où se trouve notre chalet d’automne. Difficile, n’est-ce pas? Pour pallier le problème, le transporteur national d’Abu Dhabi, Etihad, lance un service de valet spécialisé dans le transport des voitures de grande valeur nommé FlightValet.

Enfin, plus besoin de s’acheter une Ferrari pour chaque chalet!

Trêve de plaisanteries. Ce service semble déjà attirer de nombreux consommateurs. L’arrivée du FlightValet dans le paysage aéronautique mondial vise particulièrement à satisfaire l’Europe et les régions nanties du Moyen Orient comme Abu Dhabi. Etihad croit que ce service pourrait être utilisé par les manufacturiers de voitures exotiques du globe et plus spécifiquement les constructeurs italiens. Selon la compagnie, il y a un marché pour les riches consommateurs qui désirent mettre leur voiture en piste sur un circuit de course situé sur un autre continent.

Etihad affirme que FlightValet sera opéré par une équipe « dédiée qui dépassera toutes vos attentes et transportera votre voiture de manière sécuritaire à sa destination finale ». Ce service s’ajoute à un ensemble d’initiatives nichées lancées par le transporteur depuis quelques années. On pense notamment au FlyCulture, un service visant le transport des instruments de musique ainsi que des œuvres d’art d’une très grande valeur. Disons qu’on s’adresse à une clientèle fortunée!

Pour le moment, Etihad indique que plusieurs villes seront desservies par ce service comme Amsterdam, Berlin, Düsseldorf, Francfort, Genève, Londres, Manchester, Milan, Munich, Paris et Zurich. Mais gardons en tête qu’il est question d’un service personnalisé haut de gamme. On se doute qu’il y a moyen de se rendre à bien des endroits en échange d’un généreux chèque.