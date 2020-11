Un signet en l’honneur des victimes et survivantes de violence sexuelle

Le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel (CALACS) Châteauguay distribuera 1500 signets porteurs d’un ruban blanc à Châteauguay, dans les bibliothèques municipales et les Librairies Boyer du territoire, d’ici le début décembre. Le but de l’organisme : sensibiliser la population au courage des victimes et survivantes de violence sexuelle.

La communauté de Kahnawake, de concert avec la Kahnawake Survival School, apportera également sa contribution à cette initiative du CALACS développée sous le thème Courageuses de toutes façons… à notre façon. Les membres de la communauté autochtone organiseront des activités.

12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes

La distribution des signets et les activités sur le territoire de Kahnawake s’inscrivent dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes qui se déroulent au Canada du 25 novembre au 6 décembre. Pourquoi ces deux dates? La première correspond à la Journée internationale contre les violences envers les femmes décrétée par l’Organisation des Nations unies, et la seconde à la Journée nationale de commémoration de la tuerie de Polytechnique, à Montréal. Ces 12 jours d’action donnent lieu à «des activités de protestation, de solidarité et d’éducation populaire afin de créer des changements positifs et durables face à la problématique de la violence sexuelle envers les femmes», peut-on lire dans un communiqué de presse, du CALACS Châteauguay.