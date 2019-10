Un sondage sur la participation citoyenne à Candiac

Candiac sonde ses citoyens en ligne jusqu’au 18 novembre afin d’élaborer un cadre de référence en matière de consultation et de participation citoyenne.

Le sondage de 16 questions vise à recueillir leur avis afin de comprendre quand et comment les impliquer dans certains projets. Ils sont notamment interrogés sur le type d’activités qui les intéressent et les moyens de communication qu’ils utilisent le plus. La Ville souhaite réaliser un guide qui reflète leurs opinions et préoccupations.

«Nous sommes convaincus que l’implication des résidents en amont de ce processus guidera la Ville dans l’élaboration du cadre de référence et favorisera l’éclosion d’une culture participative», affirme le maire de Candiac, Normand Dyotte.

La Municipalité rappelle que la consultation citoyenne s’inscrit dans son Plan stratégique de développement 2018-2033. Les citoyens de Candiac peuvent répondre au sondage en ligne au https://fr.surveymonkey.com/r/participationcitoyennecandiac.