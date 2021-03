Un studio de yoga et une boutique ésotérique dans un même bâtiment à La Prairie

Martha Cecilia Benavides et Isabelle Pilotte, qui possédaient chacune leur entreprise avant la pandémie, ont décidé d’unir leurs forces en ces temps difficiles. Elles ont ouvert un studio de yoga et une boutique ésotérique au sein d’un même bâtiment sur le chemin de Saint-Jean, à La Prairie.

Mme Benavides était propriétaire du Studio M Fusion, qui était situé sur le boul. Taschereau jusqu’à l’année dernière, depuis 10 ans. Bien que le studio ait fermé ses portes pendant la pandémie, la résidente de La Prairie continuait à donner des cours virtuels et extérieurs.

De son côté, Mme Pilotte était la propriétaire de la friperie La p’tite curieuse, duquel la pandémie a aussi eu raison en octobre. Au sein de son commerce, elle avait installé sa boutique Totem et Tarot, où elle vendait des produits ésotériques comme des cartes de tarot et des pierres précieuses.

Mme Benavides, kinésiologue de formation et thérapeute holistique, sous-louait alors les locaux de Mme Pilotte afin d’offrir des soins particuliers.

«Quand elle a dû tout fermer, je lui ai dit: ne t’inquiète pas, on est deux, on va revenir plus fortes», raconte Mme Benavides au Reflet.

Et ce n’était pas faux; voilà que leurs entreprises se réunissent sous un même toit quelques mois plus tard.

Nouvelles installations

Avant que la boutique Totem et Tarot ne ferme ses portes, Martha Cecilia Benavides aimait le concept ésotérique, mais «remarquait qu’il n’y avait pas une grande ouverture» de la population, dit-elle.

Aujourd’hui, après un an de pandémie, c’est tout le contraire, croit la femme de 48 ans.

«Ça commence à s’installer beaucoup au niveau énergétique puisqu’avec cette nouvelle réalité, je trouve qu’on est plus à se ressourcer, à se canaliser. On fait de l’introspection, explique-t-elle. Avant, quand on parlait d’ésotérisme, c’était plus condamné.»

Quant au Studio M, qui a ouvert ses portes pour la première fois en 2012, il offre des cours avec des principes du yoga flow, ashtanga et vinyasa en intégrant des méthodes complémentaires à l’aide de tables de Pilates, des tissus et des sangles.

La boutique et le studio sont situés dans une grande maison offrant 2 700 pieds carrés d’espace.

«Au sous-sol, il y aura les soins thérapeutiques, holistiques, de mieux-être, etc. On a une salle en bas pour nos cours de yoga. En haut, on a une deuxième salle où on va faire tous nos cours en suspension, qui sont reliés à l’approche kinésiologique, d’endurance musculaire», énumère Mme Benavides.

Matériaux recyclés

Comme ç’a toujours été le cas dans le studio de Martha Cecilia Benavides, les équipements sont pour la plupart faits de matériaux recyclés, dit-elle.

«Je crée beaucoup dans ma tête, j’ai des idées pour créer nos équipements et mon mari m’aide. Nos équipements et nos matériaux nous ont suivis pendant toutes ces années. On se recycle chaque fois. Avec la COVID-19, il a fallu louer un entrepôt pour tout garder. Chaque fois que j’ai une idée en tête, si c’est quelque chose que je peux faire par moi-même, je vais m’y aventurer», raconte Mme Benavides.

Passionnées d’antiquités, elles ont utilisé de vieux meubles pour aménager la boutique ouverte depuis le 15 février. Quant au studio, il n’offre que des sessions privées pour l’instant, afin de respecter les règles sanitaires actuelles.