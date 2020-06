Un système de réservation à l’écluse de Sainte-Catherine

À compter du 22 juin, la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent instaure un système de réservation pour traverser les écluses de Beauharnois, Côte Sainte-Catherine et Saint-Lambert.

Les plaisanciers sont invités à respecter ces conditions imposées par la COVID, le tout pour en limiter la propagation.

Il y aura un éclusage pour embarcations montantes et un autre pour embarcations descendantes le matin, et un éclusage pour embarcations montantes et un autre pour embarcations descendantes l’après-midi. Les places sont limitées.

Afin d’assurer un passage dans l’écluse, il sera obligatoire de faire une réservation à l’avance.

Pour réserver une plage horaire d’éclusage, les plaisanciers doivent:

Consulter les calendriers de disponibilités des éclusages qui se trouvent sur en ligne

Effectuer une réservation au 450 672-8139 (entre 8 h et à 16 h sept jours par semaine, jusqu’au 6 septembre)

Fournir les informations suivantes: le nom de l’écluse désirée, la direction, la date et l’heure (avant-midi/après-midi), le nom de l’utilisateur, le nom de l’embarcation de plaisance ou le numéro d’enregistrement et la longueur de l’embarcation de plaisance

Une fois la réservation confirmée par la CGVMSL, se procurer un billet électronique en utilisant Secunik dans l’heure qui suit la réservation (voir

Péages des embarcations de plaisance sur https://grandslacs-voiemaritime.com/)

Le jour du transit, consulter l’horaire des éclusages sur le site ou par message téléphonique au 450 672-4115, poste 2235 pour déterminer les heures prévues des éclusages pour la journée.

On demande aux plaisanciers qui ont une réservation d’arriver aux quais d’embarcations une heure avant l’heure prévue de l’éclusage. De cette position, ils doivent attendre les instructions de l’éclusier. Lorsque l’écluse est dégagée et prête pour l’arrivée, l’éclusier donnera le feu vert et demandera à l’embarcation de plaisance de procéder via le système de haut-parleur. Il faut suivre les instructions qui seront données.

Les téléphones sur les quais d’embarcations de plaisance ne seront pas disponibles. Les plaisanciers sont priés de demeurer dans leurs embarcations de plaisance en tout temps et de ne pas s’amarrer à d’autres plaisanciers.

Afin de répondre aux directives de distanciation sociale, le positionnement des embarcations en amarrage en groupe ne sera pas permis. Les embarcations seront sécurisées le long du mur de l’écluse, les unes après les autres.