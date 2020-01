Un taxi gratuit pour des usagers de la gare Saint-Constant

exo prévoit mettre en place au printemps un service de taxi gratuit afin de permettre à certains usagers de Saint-Constant de se rendre à la gare de la rue Saint-Pierre sans avoir à utiliser leur véhicule, rapporte La Presse, le vendredi 10 janvier.

Plus spécifiquement, trois véhicules desserviront les résidents des quartiers des B et des C, à l’est de la rue Saint-Pierre, de 6h à 9h, puis de 15h à 19h, indique le quotidien. Deux lignes d’autobus locales circulent actuellement dans ces secteurs durant les heures de pointe, mais leur parcours pour se rendre à la gare peut durer jusqu’à 25 minutes, explique le directeur général d’exo, Sylvain Yelle, à La Presse.

Ce dernier indique que Saint-Constant a été ciblé, puisque le stationnement incitatif de la gare, qui compte 350 places, est saturé.

Un service de taxi collectif similaire a été implanté en 2018 dans le secteur de la gare de Saint-Bruno. Près de 600 personnes l’utilisent chaque mois, rapporte le quotidien.