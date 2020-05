C’est bien beau de porter un masque dès qu’on sort de la maison, je comprends, c’est pour se protéger…

Mais qu’est-ce qu’il arrive quand on a une petite fringale? Ou encore quand on veut sourire à pleine dent à un inconnu?

Facile, on se dote de ce tout nouveau modèle de protection! En plus, c’est écologique, on fait du recyclage!

Article publié sur francoischarron.com le 16 mai 2020