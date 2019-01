Un tout nouveau Mercedes-Benz GLE pour 2020

Article par William Clavey

Dans la catégorie des VUS intermédiaires de luxe, c’est le Mercedes-Benz GLE qui domine au palmarès des ventes face à ses rivaux directs, le Audi Q7, le BMW X5, le Volvo XC90 et le Porsche Cayenne.

Prévu chez nos concessionnaires cet été, le Mercedes-Benz GLE 2020 promet de soulever la barre en matière de technologie et de sophistication. C’est au Salon de l’auto de Montréal qu’il fera sa première apparition canadienne.

Parmi les nouveautés, on retrouve deux tout nouveaux moteurs, soit un quatre cylindres turbo de 2,0 litres et un V6 biturbo de 3,0 litres. En déclinaison GLE 350, ce sera la première fois que le véhicule sera alimenté par un moteur quatre cylindres. Celui-ci déploie 255 chevaux et un couple impressionnant de 273 lb-pi.

Toutefois, c’est le GLE 450 qui risque de générer la majorité des ventes du véhicule en Amérique du Nord. Équipé d’un système hybride léger de 48 volts, son moteur V6 promet non seulement de réduire sa consommation d’essence de façon considérable, mais aussi de livrer une puissance totale de 362 chevaux et un couple de 369 lb-pi. Toutes les déclinaisons du GLE viendront de série avec une boîte automatique à huit rapports ainsi que d’une transmission intégrale.