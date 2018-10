Un travailleur d’une entreprise perd la vie tragiquement

Crédit photo : Archives

Un travailleur âgé de 45 ans a perdu la vie de façon tragique le mercredi 3 octobre.

La victime a été identifiée comme étant Stéphane Lévesque, un employé de l’entreprise Pavages J.M. Beaulieu, de Sainte-Martine. L’événement est survenu à Hinchinbrooke.

Selon la porte-parole de la CNESST, Clémence Bordeleau, l’accident s’est produit vers 10h30, alors que la victime et d’autres confrères de travail s’affairaient à déraciner un arbre, sur le chemin Gowan, à Hinchinbrooke, non loin de la montée Massey.

Au cours de l’opération, M. Lévesque a été frappé de plein fouet par une branche et il a été projeté sur une distance de quelques pieds pour atterrir sur la chaussée bétonnée. Policiers et ambulanciers ont été dépêchés sur les lieux et le décès du travailleur a été constaté quelques minutes plus tard à l’Hôpital Barrie Memorial d’Ormstown.

La CNESST instituera une enquête afin de déterminer les causes exactes de cet accident mortel.