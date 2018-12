Un trône du père Noël construit à partir de frêne malade

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Le père Noël qui participera à l’événement Noël sur glace à Saint-Constant le samedi 15 décembre sera assis sur un trône construit à partir de frêne infecté par l’agrile.

L’œuvre est du menuisier de la Ville, Christian Dumont. Le rembourrage a été assuré par l’entreprise Canevas Excellence. L’hiver dernier, Saint-Constant a dû abattre 550 frênes malades sur son territoire. Seule une petite quantité de ce bois récolté a été nécessaire pour construire le trône, explique Catherine Boivin, horticultrice. Cette dernière souligne que les possibilités de créations sont multiples pour la Ville, qui pourra utiliser le frêne récupéré pour du mobilier extérieur ou intérieur.

«On pourrait faire des bacs à fleurs, des bancs, des décorations pour des événements, etc. Il n’y a pas de limites», mentionne Mme Boivin.

Une fois abattu, le frêne est transporté au Service des travaux publics où son écorce est retirée pour éviter une nouvelle infestation. Il demeure entreposé jusqu’à sa prochaine utilisation. Le restant des copeaux de bois inutilisés est notamment vendu à l’entreprise Domtar près de Sherbrooke.

«On fait du développement durable, car plutôt que d’acheter du mobilier déjà monté, on récupère du matériel et on le fait faire par les employés de la Ville», affirme Manon Mainville, directrice des communications, soulignant que la Ville sauvera de l’argent en procédant ainsi.

À Candiac aussi

La Ville de Candiac a également revalorisé des frênes abattus en les recyclant en bacs à fleurs. Cinq d’entre eux ont été installés cet été sur le boul. Jean-Leman à Candiac.