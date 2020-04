Ce n’est pas facile de s’adonner au toilettage de nos animaux de compagnie.

Surtout pas pendant la période de confinement, alors qu’on ne peut plus laisser la tâche à un professionnel.

Résultat? On devient ultra créatif! Et le pire, c’est que ça fonctionne! Comme quoi, des fois, on n’a pas besoin de grand chose…

Article publié sur francoischarron.com le 25 avril 2020