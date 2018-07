Un vin blanc Porsche est vendu pour fêter les 70 ans du manufacturier

Article par Olivier Beaulieu

Porsche fête ses 70 ans en grand. Alors, pourquoi ne pas créer une édition spéciale d’un bon vin blanc pour souligner cet anniversaire? C’est dans cet ordre d’idées que le manufacturier a créé un vin unique, performant et balancé qui, à son avis, reflète parfaitement ses voitures. Et pour l’occasion, il a nommé sa bouteille Cuvée 356, le nom de la première voiture sortie de l’usine en 1948.

Le vin est un mariage de quatre cépages séparés ainsi : 65% de pinot blanc, 18% de chardonnay, 12% de sauvignon blanc, et 5% de pinot gris. Il est le résultat d’une collaboration entre le manufacturier et le Domaine de Tement en Autriche, un vignoble apparemment bien populaire pour son blanc d’une grande qualité. Il est situé à Ehrenhausen et longe la frontière slovène. Cette région est, selon Porsche, comparable à la région de la Toscane en Italie en matière de qualité de raisin. Jusqu’à présent, les critiques sont positives!

La Cuvée 356 se vend seulement en Allemagne au restaurant Christophorus et directement au musée Porsche à Stuttgard-Zuffenhausen. Il est cependant possible de commander une boîte de 18 bouteilles au prix unitaire de 19,50 € taxes incluses. Et si l’envie vous prend, Porsche offre la livraison gratuite pour les commandes de 36 bouteilles et plus. À vos cartes de crédit!