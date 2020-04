Un webinaire à l’intention de la population confinée

La MRC de Roussillon collabore avec l’organisme en santé mentale l’Avant-garde et le bureau du député de La Prairie Christian Dubé pour présenter un webinaire intitulé «Confiné, mais pas seul durant la pandémie», le 15 avril, à 10h30. Celui-ci vise à accompagner les citoyens qui doivent adapter l’organisation de leur vie de famille et professionnelle depuis la crise du coronavirus.

Il s’agit de «la meilleure solution» trouvée par l’équipe de M. Dubé pour offrir «un soutien spécifique et orienter les citoyens qui avaient des besoins précis vers la meilleure ressource».

Les 35 participants au webinaire auront le temps et l’espace pour échanger avec les intervenants du milieu communautaire et en santé mentale de l’organisme l’Avant-garde situé à La Prairie.

Connie Bleau, directrice générale de l’organisme, indique par voie de communiqué que les intervenants souhaitent soutenir les citoyens afin de mieux comprendre et surmonter les difficultés présentes dues au confinement.

«En cette période difficile, il est primordial que nos concitoyens aient accès à de telles ressources», soutient M. Dubé.

Série

La MRC de Roussillon offre une série de webinaires, notamment en matière de développement économique pour les entreprises et organismes.

Selon Christian Ouellette, préfet de la MRC et maire de Delson, ils ont été mis sur pied «dans le but de briser l’isolement des citoyens, des gestionnaires et des entrepreneurs de la MRC».

Les intéressés doivent s’inscrire sur le site Web de la MRC de Roussillon, sous l’onglet Développement économique: Là pour vous face à la COVID-19!. Les places sont limitées.