Une 8e édition améliorée pour le Défi 28 jours sans alcool

La Fondation Jean Lapointe annonce le retour en force du Défi 28 jours sans alcool du 1er au 28 février, pour une huitième édition.

Cette campagne de levée de fonds d’envergure vise à amasser 750 000 $. Le tout afin de sensibiliser 80 000 jeunes provenant de plus de 400 écoles à travers le Québec aux risques liés à la consommation d’alcool, de cannabis et autres drogues. Par exemple les problèmes de dépendance, de santé mentale et de décrochage scolaire.

« Nous sommes conscients que la santé mentale est une problématique de première importance à l’heure actuelle. Il est essentiel de prendre une pause bien méritée pour soi et les jeunes pour éviter des problèmes de santé et de dépendance », souligne Philippe Angers, directeur général de la Fondation Jean Lapointe.

« D’ailleurs, un sondage Léger publié en avril 2020 démontre que 50 % des Québécois sont plus anxieux et donc plus à risque de développer des habitudes problématiques. Nous sommes donc convaincus. Cette 8e édition du Défi 28 jours sans alcool garde toute sa pertinence », dit-il.

Pour 28 $ investis, chaque participant devient un acteur de changement pour lui-même et les jeunes Québécois. Dans un contexte que nous savons difficile, en réfléchissant à la place de l’alcool dans sa vie et en posant un geste qui fait du bien.

Nouveauté

La Fondation Jean Lapointe a officiellement enregistré le Défi 28 jours sans alcool en tant que marque déposée par souci et devoir d’assurer la pérennité et l’authenticité du Défi. L’objectif est de faciliter la collaboration avec les différents partenaires dans les efforts de rayonnement de cette importante campagne de collecte de fonds.

Participer au Défi, pour soi et les jeunes

Le Défi 28 jours est toujours accessible pour tous avec trois possibilités d’inscription. Le bronze pour 16 jours de semaine, sans alcool, l’argent pour 12 jours des fins de semaine sans alcool et or pour les 28 jours sans alcool. Les participants peuvent s’inscrire dès maintenant en solo ou en équipe grâce à un don de 28 $. Les donateurs souhaitant appuyer la cause pourront parrainer un participant. « Enfin, si vous êtes sensible à la cause, vous pourrez nous aider à atteindre notre objectif de collecte de fonds en donnant, tout simplement », invitent les responsables.

Pour participer, parrainer un participant ou faire un don, rendez-vous au www.defi28jours.com/.