Une adolescente portée disparue

Savana Duval, 17 ans, a été aperçue pour la dernière fois le 15 mai dernier à Longueuil.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a des raisons de croire que sa sécurité pourrait être compromise.

Elle pourrait se trouver sur le territoire de la Rive-Sud ou de Montréal. Toute personne apercevant celle-ci est priée de contacter le 911 immédiatement.

L’adolescente mesure 5’3 », pèse 105 lb, a les cheveux et yeux bruns et portait des jeans déchiré, un coton ouaté gris, un manteau gris foncé, une casquette Nike et des bottes de style Timberland.

