Une aide fédérale aux PME et organismes dans la MRC de Roussillon est toujours disponible

Les PME et organismes à but non lucratif (OBNL) de la MRC de Roussillon peuvent toujours avoir recours au Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), soit une aide financière fédérale pour passer à travers la présente crise sanitaire.

Mirette Tiani, la directrice générale du Centre d’aide aux entreprises de la Haute-Montérégie (CAEHM), qui administre ce programme fédéral, les invite à réclamer cette aide d’ici le 31 mars 2021, puisqu’il reste des fonds.

Le CAEHM dessert aussi le sud de la MRC du Haut-Richelieu, la MRC de Jardins de Napierville et une partie de Brome-Missisquoi.

Au courant de l’été 2020, ce sont plus de 1,1 M$ provenant du FARR, qui ont été distribués par le CAEHM, permettant d’aider 36 entreprises de la région et ainsi de protéger 216 emplois directs auxquels s’ajoutent les emplois indirects, précise Mme Tiani.

Bonification

Au mois de décembre 2020, Ottawa a annoncé une bonification de 350 000 $ de l’enveloppe du FARR pour le territoire desservi par le CAEHM.

Cette aide, qui prend la forme d’un prêt, est versée aux entreprises qui ont été durement affectées par les effets de la pandémie.

«On veut sauver les entreprises.» -Mirette Tiani

«Il y a les commerces de proximité et ceux du secteur touristique qui sont très touchés, dit-elle. Ça peut aussi être les restaurants, mais il faut pouvoir prouver que ces entreprises étaient viables avant la COVID.»

Cette aide peut aussi bénéficier aux OBNL, à condition qu’ils aient la capacité de la rembourser.

Un prêt à faible taux d’intérêt

Le FARR consiste en un prêt pouvant atteindre 60 000 $, dont le taux d’intérêt est très faible. Les PME et OBNL qui recevront cette aide bénéficient d’un moratoire de deux ans sur le remboursement du capital. De plus, si le bénéficiaire du FARR rembourse 75 % de la somme reçue au 31 décembre 2022, il n’aura pas à rembourser la différence.

Détails

Le FARR permet de soutenir les PME et OBNL qui ne peuvent bénéficier des autres mesures d’aide d’urgence mises en place par Ottawa. L’aide financière réclamée doit porter seulement sur les pressions financières qui découlent de la pandémie de COVID-19. Enfin, l’entreprise doit avoir une perspective de viabilité après la crise sanitaire.

Les coûts admissibles comprennent ceux qui contribueront à stabiliser les PME et les OBNL ainsi qu’à atténuer les impacts de la COVID-19 pour une période d’un maximum de six mois, répartis entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2021.

Aide technique

Le CAEHM offre aussi de l’aide aux entrepreneurs qui se lancent en affaires, que ce soit pour réaliser le montage financier ou encore le plan d’affaires. On y offre aussi des formations sur le plan légal et le marketing. Il est également possible d’obtenir une aide technique, sous forme de subvention non remboursable.

«On peut offrir aux entreprises une expertise spécialisée pour réfléchir comment attirer des clients en temps de pandémie, par exemple, explique Mme Tiani. Un consultant peut aussi aider une entreprise à développer une boutique en ligne. On peut financer ce genre de projets sans remboursement.»

Pour demander le FARR

Pour obtenir de l’aide financière par le biais du FARR, il suffit de remplir un formulaire en ligne au www.caehm.com et de l’envoyer par courriel à l’adresse info@caehm.com.

(Avec la collaboration de Stéphanie Mac Farlane)