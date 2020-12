Une aide financière réclamée pour l’industrie aérospatiale

Durement frappée par la pandémie de COVID-19, l’industrie manufacturière aérospatiale espère un soutien financier du gouvernement fédéral pour l’aider dans sa relance. Des sommes qui tardent cependant à être annoncées par Ottawa.

Lors d’une vidéoconférence organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) avec la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada Chrystia Freeland, le 7 décembre, le président Alain Chevrier a questionné l’élue sur le fait que le secteur de la fabrication aérospatiale ne soit pas inclus dans les mesures annoncées par son gouvernement pour venir en aide à l’industrie du transport aérien.

«Il y a quelques années, quand l’industrie automobile était mal en point en Ontario, l’argent en provenance du fédéral a plu, a-t-il rappelé. Or, pour l’instant, aucune aide spécifique n’a encore été annoncée pour le secteur de la fabrication aérospatiale.»

Me Chevrier a rappelé que cette industrie, très présente dans l’agglomération de Longueuil, où l’on retrouve entre autres les installations du géant Pratt & Whitney Canada et du chef de file Héroux-Devtek, fournit de l’emploi à plus de 40 000 personnes seulement dans la région métropolitaine de Montréal.

«Je comprends très bien l’importance de l’industrie aérospatiale pour le Québec et le Canada, a souligné la vice-première ministre. Le coronavirus a démontré l’importance pour les pays d’avoir un secteur manufacturier fort.»

Chrystia Freeland a ajouté que l’aérospatial, tout comme l’ensemble du secteur manufacturier, devait faire partie de la transformation verte, qui doit être au cœur de la relance économique selon Ottawa. Elle a précisé que son collègue Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, avait déjà amorcé les discussions pour aider les entreprises du secteur dans cette transformation.

«Mais l’élément le plus important actuellement est de survivre à l’hiver et de se préparer pour la relance au printemps», a-t-elle soutenu, ajoutant simplement que l’aérospatiale «jouera un rôle important» dans le plan de relance du gouvernement.