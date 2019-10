Une Aston Martin signée Daniel Craig offerte à un prix de fou

Article par Guillaume Rivard

Encore cette année, le fameux catalogue de Noël de la chaîne de magasins de luxe Neiman Marcus ne déçoit pas.

On y retrouve en effet une édition spéciale de l’Aston Martin DBS Superleggera à thématique James Bond. L’acteur Daniel Craig lui-même a choisi la couleur, seulement sept (007) exemplaires sont disponibles et chacun coûte – tenez-vous bien – 700 007 $US.

Oui, chers amis, c’est presque le double du prix régulier de la DBS Superleggera (304 995 $).

En même temps, c’est pour une bonne cause, car 12% du montant ira à l’organisme de bienfaisance The Opportunity Network.

Pour rendre l’offre encore plus intéressante, Neiman Marcus enverra les acheteurs jusqu’en Angleterre pour qu’ils puissent voir leur voiture sortir de l’usine.

De plus, ils recevront une montre de plongée sous-marine Seamaster Omega en platine (arborant une plaque numérotée et des emblèmes « 007 », naturellement) ainsi qu’une paire de billets d’avion et les laissez-passer pour assister à la grande première londonienne du 25e film de la série James Bond, Mourir peu attendre.

On imagine qu’il y a d’autres options exclusives à bord de chaque édition spéciale de cette DBS Superleggera, mais Neiman Marcus n’en fait pas mention. Chose certaine, le moteur ne change pas, soit un V12 biturbo de 5,2 litres produisant 715 chevaux et un couple de 664 livres-pied.

Difficile de trouver mieux comme cadeau de Noël!