Une BMW Série 2 Gran Coupé s’en vient

Article par Guillaume Rivard

Par l’entremise d’un bref communiqué et de la mystérieuse image ci-dessus, BMW a annoncé qu’elle allait agrandir la gamme de la Série 2 en ajoutant un modèle Gran Coupé à quatre portes.

Décrite comme un produit mondial, la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé rejoindra le coupé et le cabriolet à deux portes, sans oublier la M2 de haute performance. Elle mettra particulièrement l’accent sur le design afin d’attirer un nouveau type de consommateurs modernes et urbains, nous dit le constructeur.

Bien que les détails techniques n’aient pas encore commencé à sortir, on peut présumer sans se tromper que les moteurs turbocompressés à quatre cylindres de 248 chevaux et à six cylindres de 335 chevaux seront offerts. Et contrairement aux versions Gran Coupé de la Série 4 et de la Série 6, qui misent exclusivement sur une boîte automatique à huit rapports, il y a de bonnes chances qu’une manuelle à six rapports figure aussi au menu. La transmission intégrale xDrive devrait bien sûr être disponible en option.

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé sera dévoilée en première mondiale au Salon de l’auto de Los Angeles au mois de novembre et elle arrivera sur le marché au printemps 2020.

Le revers de la médaille

Par ailleurs, BMW a averti ses actionnaires que les profits en 2019 seront bien inférieurs à ceux de l’an dernier en raison de la hausse des prix des matières premières, des coûts élevés pour se conformer aux normes d’émissions plus strictes et des mouvements défavorables des taux de change.

Diverses mesures de rationalisation seront implantées, mais il ne devrait y avoir aucune coupure dans le personnel, assure-t-on.

Il y a quelques jours, nous avons appris que les marques BMW, MINI et Rolls-Royce allaient être regroupées au sein d’une même division des ventes. Puis, mercredi, l’Associated Press a révélé que la moitié des nombreuses motorisations proposées par le constructeur seront éliminées afin de réduire la complexité des véhicules et de la gamme.